Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı'yı andı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Alev Alatlı'yı vefatının birinci yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Türkiye merkezli düşüncenin öncülerinden olan, ülkemizin son asırda yetiştirdiği en üretken, en cesur, en hakikatperver kadın münevverlerimizden Alev Alatlı'yı vefatının yıl dönümünde rahmetle ve şükranla yad ediyorum." - İSTANBUL