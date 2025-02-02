Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Alev Alatlı'yı vefatının birinci yılında andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Türkiye merkezli düşüncenin öncülerinden olan, ülkemizin son asırda yetiştirdiği en üretken, en cesur, en hakikatperver kadın münevverlerimizden Alev Alatlı'yı vefatının yıl dönümünde rahmetle ve şükranla yad ediyorum." - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı'yı andı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?