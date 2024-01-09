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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklı saldırıya uğrayan imamla telefonda konuştu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklı saldırıya uğrayan imamla telefonda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Camii'nde bıçaklı saldırıya uğrayan imam Galip Usta ile telefonda konuşarak, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da Usta'yı hastanede ziyaret etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a durumu hakkında bilgi verdi. Usta'nın sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Erdoğan, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklı saldırıya uğrayan imamla telefonda konuştu
09.01.2024 - 13:03,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Camii'nde uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan imam Galip Usta'yla telefonda konuşarak, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Fatih Camii'nde uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan imam Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Kurum, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Usta'nın sağlık durumunu anlattı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Camii İmamı Galip Usta'yla telefonda konuşarak, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Usta'nın sağlık durumuyla ilgili Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir'den de bilgi aldı. Özdemir, "Sayın Hocamızın durumu iyi. Dün bir bıçak yaralanması olmuş. Öldürücü yere gelecek şekilde saldırı olmuş. Yapılan ameliyat sonucu herhangi bir şey çıkmadı. Şu anda hocamızın durumu gayet iyi. Yarından itibaren normal servise alacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Prof. Dr. Özdemir'e teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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