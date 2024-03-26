Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıya uğrayan yaşlı adamı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıya uğrayan yaşlı adamı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıya uğrayan yaşlı adamı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'de tanıtım broşürü dağıtırken saldırıya uğrayan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, Şahin'in tedavisi için kendi doktorlarını görevlendirdi.

26.03.2024 10:00  Güncelleme: 10:10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'de tanıtım broşürü dağıtırken saldırıya uğrayan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahin'in tedavisi için kendi doktorlarını görevlendirdi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki Ramazan Şahin, seçim çalışmaları kapsamında Cumhur İttifakı AK Parti Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi'nin seçim broşürünü dağıttığı sırada cadde üzerinden geçen bir grubun sözlü tacizine uğradı. Bir süre sonra olay yerine tekrar gelen şahıslar, broşür dağıtan Şahin'i darp etti. Başından yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taburcu olan ve evinde tedavisi devam eden Şahin'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Telefon görüşmesinde "Sağlık noktasında senin için yapabileceğimiz bir şey var mı" diye soran Erdoğan, "Rabbim şifalar versin. Ben doktorumu sana bir göndereyim de, bir de onlar seni gözden geçirsinler" ifadelerini kullandı. Ramazan Şahin ise kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıya uğrayan yaşlı adamı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika

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