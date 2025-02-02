Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Yusuf Kaya ile Duygusal Buluşma Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Yusuf Kaya ile Duygusal Buluşma Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Yusuf Kaya ile Duygusal Buluşma Gerçekleştirdi

Malatya'da 8 yaşındaki engelli Yusuf Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu. Yusuf'un annesi Aslıhan Kaya, oğlu konuşma bozukluğu nedeniyle duygularını tam ifade edemediğini ancak Erdoğan'a duyduğu sevgiyi her zaman dile getirdiğini söyledi. Erdoğan, Yusuf'un isteğine kayıtsız kalmayarak onun yanına indi ve duygusal anlar yaşandı. Bu buluşma sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

02.02.2025 18:57
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Malatya'da 8 yaşındaki engelli Yusuf Kaya'nın hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştuğu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Anne Aslıhan Kaya, konuşma bozukluğu nedeniyle özel eğitim alan oğlunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya ziyareti sırasında 8 yaşındaki engelli Yusuf Kaya ile buluşması duygusal anlara sahne oldu. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Karabağlar İlçe Başkanlığı'ndaki konuşmasında yaşanan buluşmayı anlattı. Çankırı'nın sözleri kısa sürede sosyal medyada yankı bulurken, Kaya ailesi de yaşananları paylaştı. Yusuf Kaya'nın annesi Aslıhan Kaya, oğlunun konuşma bozukluğu nedeniyle özel eğitim aldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getirdiğini söyledi.

"Yusuf Cumhurbaşkanımızı çok seviyor"

Kaya, "Yusuf Cumhurbaşkanımızı çok seviyor ancak konuşma geriliği olduğu için duygularını tam olarak ifade edemiyordu. Onca kalabalık içinde posterleri ve bayrakları görünce çok heyecanlandı. Cumhurbaşkanımızın otobüsünü gördü ama kendini ifade edemediği için korkup biraz uzaklaştı. O sırada Cumhurbaşkanımız herkesin isteklerini dinlerken bana dönüp 'Bir şey istiyor musun?' diye sordu. Ben de sadece oğlumun özel bir çocuk olduğunu ve Cumhurbaşkanımızı öpmek istediğini söyledim" dedi.

"O an yaşadığı mutluluk bizim için tarif edilemezdi"

Anne Kaya, Erdoğan'ın bu isteğe kayıtsız kalmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız hemen eliyle işaret ederek 'Gelsin' dedi. Yusuf'un ağladığını fark edince beklememi söyledi. Sonra korumalara seslenerek 'Çocuğu getirin, paşayı' dedi. Ancak oğlumun ağlamasına dayanamayarak bizzat otobüsten indi ve yanımıza geldi. O an kimsenin beklemediği bir şeydi. Yusuf, Cumhurbaşkanımızın elini öptü, ona sarıldı. O an yaşadığı mutluluk bizim için tarif edilemezdi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük Yusuf'a gösterdiği ilgi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, o anlara ait görüntüler binlerce kişi tarafından paylaşıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Yusuf Kaya ile Duygusal Buluşma Gerçekleştirdi - Son Dakika

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