Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine'de yapımı tamamlanan caminin açılışına video konferans yöntemi ile katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine'de yapımı tamamlanan caminin açılışına video konferans yöntemi ile katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine'de yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin iki ülke arasında bir kardeşlik köprüsü oluşturacağını söyledi.

28.03.2025 16:04
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine'de yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin iki ülke arasında bir kardeşlik köprüsü oluşturacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine'de yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Camii açılışına video konferans yöntemiyle katıldı.

Katılımcılara hitap eden Erdoğan, "Bugün burada sadece bir caminin değil, aynı zamanda kalpten kalbe kurduğumuz bir kardeşlik köprüsünün de açılışını yapıyoruz. 2023 yılında temelini attığımız caminin tüm Müslüman kardeşlerimiz için hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyoruz. Bizim inancımızda camiler sadece taşla ve harçla yükselen yapılar değil, akıl, iman ve vicdanla inşa edilen eserlerdir. 3 bin 200 metrekarelik geniş bir alan üzerine inşa edilen bu kıymetli eser de aramızdaki kardeşliğin bir nişanesi olacaktır. Aynı anda 2 bin 100 kişinin ibadet edebileceği şekilde tasarlanan camimiz mimarisi ile peyzajı ile göz dolduruyor. Osmanlı cami mimarisinin tek hacimli ve revaklı etkilerini ihtiva eden bu eserle, Gine'de Türk İslam geleneğinin zengin süsleme motiflerini tüm insicamı ile yansıtmayı hedefledik. Albayrak grubumuz başta olmak üzere bu güzide eserin proje finansmanında yapımına emeği gecen herkese şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. İşçisinden mimar ve mühendisine, projede yer alan tüm kardeşlerime, camimizin inşasına destek olan tüm Gine makamlarına teşekkür ediyorum. Camimizden minarelerinden yükselecek Ezan-ı Muhammedi'lerin Gine'de atan kalplere huzur ve sükünet vermesini, kardeşlik ve dayanışmamızı daha da güçlendirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine'de yapımı tamamlanan caminin açılışına video konferans yöntemi ile katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine'de yapımı tamamlanan caminin açılışına video konferans yöntemi ile katıldı - Son Dakika
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