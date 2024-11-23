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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görevi devraldığımızda 367 bin olan derslik sayısı bizim dönemimizde 735 bine yükseldi. Eğitime ayrılan bütçe 2002'de yalnız 7,5 milyar lira seviyesindeydi. Bugün bu rakam 1 trilyon 620 milyar liraya ulaştı." - İSTANBUL