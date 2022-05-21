Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yemek yaptı! - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yemek yaptı!

21.05.2022 18:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Balıkesir'in Edremit ilçesinde ünlü şefler ile buluştu. Bölgenin yöresel yemeklerini tanıtma imkanı bulan Emine Erdoğan'ın sebze saplarından yaptığı börek ustaların beğenisini topladı.

Emine Erdoğan, Edremit Güre Mahallesi'nde yapılan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Balıkesir'in yöresel yemeklerini tanıttı. Erdoğan, ünlü şefler ile bir araya geldi.

CEPHEYE GÖNDERİLEN ÇÖREĞİN TADINA BAKTI

İlk olarak Savaştepe ilçesine özgü olan 'Seferberlik Çöreği'nin yapımını yöre insanlarından öğrenen Emine Erdoğan, Kurtuluş Savaşı zamanında Savaştepe'de yapılarak cepheye gönderilen çöreğin de tadına bakma imkanı buldu. Doğal ürünlerle yapılan salçanın da tadına bakan Erdoğan, çöreği çok beğendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yemek yaptı, ustalardan tam not aldı

KURUTULMUŞ SALATA KABUKLARIYLA BULGUR YEMEĞİ YAPTI

Ardından Emine Erdoğan, kurutulmuş salata kabukları ile bir çeşit bulgur yemeği yaptı. Malatya yöresine ait olan yemeğin içindeki bulgurları kendi eli ile yuvarlayan Emine Erdoğan, ardından Kepsutlu Emine Keskin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan mutfağa girdi yemek yaptı, ustalardan tam not aldı

SEBZE SAPLARINDAN BÖREK SARDI

Şef Mehmet Yalçınkaya, Kepsut ilçesinden Emine Keskin ve Emine Erdoğan, sıfır atık projesine atıfta bulunarak sebze saplarından börek sardı. Erdoğan'ın kendi eli ile sardığı börek ise ustalardan tam not aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan mutfağa girdi yemek yaptı, ustalardan tam not aldı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yemek yaptı! - Son Dakika


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