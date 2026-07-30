Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lübnan’ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan’a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lübnan’ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz."
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Lübnan’ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan’a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz.' - Son Dakika