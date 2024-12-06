Erdoğan, Gaziantep\'te Kütüphane ve Tünel Açacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Aralık Cumartesi günü Gaziantep'e yapacağı ziyarette Şahinbey Belediyesi'nin şehre kazandırdığı iki önemli proje olan Şahinbey Millet Kütüphanesi ve Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri'nin açılışını gerçekleştirecek.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun öncülüğünde tamamlanan Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi Şahinbey Millet Kütüphanesi ve yine Gaziantep'te bir ilk olan Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünellerinin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Modern mimarisi ve geniş kaynak arşiviyle dikkat çeken Şahinbey Millet Kütüphanesi, vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet sunarak Gaziantep'in kültürel ve eğitim hayatını zenginleştirecek. Gaziantep'te bilgiye erişimin en önemli merkezi haline geldi. 24 saat hizmet veren kütüphane, hem öğrencilerin hem de bilgiye ihtiyaç duyan her yaştan vatandaşın uğrak noktası haline geldi.

"Cumhurbaşkanımızı ağırlamaktan gurur duyacağız"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Projeler, Gaziantep'in geleceği için büyük bir yatırım. Şahinbey Millet Kütüphanesi, sadece bir bilgi kaynağı değil, aynı zamanda bir yaşam alanı. Gaziantep'in gençleri burada hem öğrenip hem sosyalleşiyor Cumhurbaşkanımızı şehrimizde ağırlamaktan ve bu eserleri halkımızın hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. - GAZİANTEP