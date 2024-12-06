Erdoğan, Gaziantep'te Kütüphane ve Tünel Açacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erdoğan, Gaziantep'te Kütüphane ve Tünel Açacak

Erdoğan, Gaziantep\'te Kütüphane ve Tünel Açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Aralık Cumartesi günü Gaziantep'e yapacağı ziyarette Şahinbey Belediyesi'nin şehre kazandırdığı iki önemli proje olan Şahinbey Millet Kütüphanesi ve Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri'nin açılışını gerçekleştirecek.

06.12.2024 15:43  Güncelleme: 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Aralık Cumartesi günü Gaziantep'e yapacağı ziyarette Şahinbey Belediyesi'nin şehre kazandırdığı iki önemli proje olan Şahinbey Millet Kütüphanesi ve Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri'nin açılışını gerçekleştirecek.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun öncülüğünde tamamlanan Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi Şahinbey Millet Kütüphanesi ve yine Gaziantep'te bir ilk olan Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünellerinin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Modern mimarisi ve geniş kaynak arşiviyle dikkat çeken Şahinbey Millet Kütüphanesi, vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet sunarak Gaziantep'in kültürel ve eğitim hayatını zenginleştirecek. Gaziantep'te bilgiye erişimin en önemli merkezi haline geldi. 24 saat hizmet veren kütüphane, hem öğrencilerin hem de bilgiye ihtiyaç duyan her yaştan vatandaşın uğrak noktası haline geldi.

"Cumhurbaşkanımızı ağırlamaktan gurur duyacağız"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Projeler, Gaziantep'in geleceği için büyük bir yatırım. Şahinbey Millet Kütüphanesi, sadece bir bilgi kaynağı değil, aynı zamanda bir yaşam alanı. Gaziantep'in gençleri burada hem öğrenip hem sosyalleşiyor Cumhurbaşkanımızı şehrimizde ağırlamaktan ve bu eserleri halkımızın hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Belediyesi, Yerel Haberler, Cumartesi, Cumartesi, gaziantep, Şahinbey, Politika, Aralık, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erdoğan, Gaziantep'te Kütüphane ve Tünel Açacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
15:28 Rusya’dan Suriye’deki vatandaşlarına “Ülkeyi terk edin“ çağrısı Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı
15:18 Sahte dolarla mücadelede yeni tedbirler Bazı bankalar alımı durdurdu Sahte dolarla mücadelede yeni tedbirler! Bazı bankalar alımı durdurdu
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus’u da ele geçirdi Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi
00:15 Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı. Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı.
00:11 Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
00:08 Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek
23:34 Esad’ın planı açık oldu: Hama’dan taktiksel çekildik Esad'ın planı açık oldu: Hama'dan taktiksel çekildik
23:25 Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı
23:21 Ünlü fenomen Eylül Öztürk eşi ile yolları ayırdı: Zamanı geldiğinde resmiyete dökeceğim Ünlü fenomen Eylül Öztürk eşi ile yolları ayırdı: Zamanı geldiğinde resmiyete dökeceğim
23:16 FIFA’dan transfer piyasasını altüst edecek karar FIFA'dan transfer piyasasını altüst edecek karar
23:05 ABD’de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu ABD'de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu
22:40 Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu istifaya davet etti Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 17:37:28. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan, Gaziantep'te Kütüphane ve Tünel Açacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.