Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet bugün oylarımız arzu ettiğimiz seviyelerde değilse, kadınlara etkin şekilde ulaşamıyor, kendimizi anlatamıyor, haneleri içeriden fethedemiyoruz demektir. Çünkü bunu ancak kadınlarımız yapabilir" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şayet bugün oylarımız arzu ettiğimiz seviyelerde değilse, kadınlara etkin şekilde ulaşamıyor, kendimizi anlatamıyor, haneleri... - Son Dakika
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