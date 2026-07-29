Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içerisinde yürüttüğümüz bu önemli süreci, milli meseleleri şahsi çıkarların önüne koyan partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız." - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içerisinde yürüttüğümüz bu önemli süreci, milli meseleleri şahsi çıkarların önüne koyan partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içerisinde yürüttüğümüz bu önemli süreci, milli meseleleri şahsi çıkarların önüne koyan partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içerisinde yürüttüğümüz bu önemli süreci, milli meseleleri şahsi çıkarların önüne koyan partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız."

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Terörsüz Türkiye) Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içerisinde yürüttüğümüz bu önemli süreci, milli meseleleri şahsi çıkarların önüne koyan partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız.' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içerisinde yürüttüğümüz bu önemli süreci, milli meseleleri şahsi çıkarların önüne koyan partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız." - Son Dakika
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