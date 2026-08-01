Cumhurbaşkanına suikast girişiminin firari FETÖ’cüsü Muğla’da yargılanacak

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast girişimine katıldığı tespit edilen, kırmızı bültenle aranırken Afyonkarahisar'da yakalanan firari ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, yargılanmak için Muğla'ya getirilecek.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi eylemine nakilleri sağlayan 3 helikopterden birisi olan Skorsky helikopter ile Marmaris ilçesine iniş yaparak darbeci askerleri indirip kolluk görevlileriyle çatışmaya giren ve iki polis memurunu şehit eden 37 kişilik grubun içerisinde yer alarak bizzat darbe girişimine katılan, hakkında kırmızı bültenle aranma çıkartılan ve Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince "Cumhurbaşkanına Suikast, Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürme (2 defa), Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürmeye Teşebbüs Etme (14 defa), Zincirleme Şekilde Cebir ve Tehdit Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama, Zincirleme Şekilde Silahla Tehdit, Kamu Malına Zarar Verme (2 defa), Mala Zarar Verme (19 defa), Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığının İhlali" suçlarından kaydı bulunan, firari eski Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe yapılan operasyonla Afyonkarahisar'da yakalandı.

Ayrıca şahsın ikametinde yapılan aramada 98 Ata altın, 4 yarım altın, 23 çeyrek altın, 33 bin 700 ABD doları, 2 bin 620 Euro, 13 bin 525 TL, 1 gram uyuşturucu madde, askeri kamuflaj ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan firari FETÖ'cünün, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerekli işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla Afyonkarahisar'dan Muğla'ya getirileceği öğrenildi.