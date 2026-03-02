Cumhurbaşkanlığı iftarında Çerçioğlu'ndan 'hizmet' mesajı - Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı iftarında Çerçioğlu'ndan 'hizmet' mesajı

02.03.2026 21:41  Güncelleme: 21:43
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen iftar programına katıldı. İftar programı sonrasında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Başkan Çerçioğlu, paylaşımında 'hizmet' vurgusu yaptı. Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu; "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen iftar programına, bakanlarımız, MKYK üyelerimiz, belediye başkanlarımız ve partililerimiz ile birlikte katılım sağladık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı ramazanlar dileriz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Özlem Çerçioğlu, Yerel Haberler, Etkinlikler, İftar, Yerel, Son Dakika

