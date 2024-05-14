Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, kamu çalışanlarının bilgi ve becerilerini blokzincir teknolojisiyle belgelendirme sürecini dönüştürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, kamu çalışanlarının bilgi ve becerilerini blokzincir teknolojisiyle belgelendirme sürecini dönüştürüyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, kamu çalışanlarının bilgi ve becerilerini blokzincir teknolojisiyle belgelendirme sürecini dönüştürüyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, 'Uzaktan Eğitim Kapısı'nda 3 milyon kamu çalışanının eğitim aldığını açıkladı. Blokzincir teknolojisiyle yetkinliklerin sertifikalandırılması sağlanacak ve sertifikalar e-Devlet üzerinden doğrulanabilecek. Bu gelişmeyle Türkiye yetenek yönetimi alanında öncülük edecek.

14.05.2024 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, kamu çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini belgelendirme sürecini blokzincir teknolojisinden faydalanarak dönüştürecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, "Uzaktan Eğitim Kapısı"nda 2020 yılından itibaren 3 milyona yakın kamu çalışanının en az bir defa eğitim aldığını açıkladı.

Açıklamada, "Uzaktan Eğitim Kapısı"nın Avrupa Komisyonu ve OECD gibi uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlarda da örnek 'platform' olarak gösterildiği belirtildi.

"Uzaktan Eğitim Kapısı"nda yetkinliklerin sertifikalandırılmasında blokzincir teknolojisine geçişin ilk adım olarak değerlendirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden alınacak eğitimler ile sunulan 20 milyonu aşkın sertifikaya, platforma ek olarak artık e-Devlet üzerinden de erişilebilecektir. Sertifikalar, üzerinde yer alan karekod ve barkod numarası aracılığıyla doğrulanabilecektir. Kamu çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini belgelendirme sürecini daha güvenilir ve şeffaf hale getiren bu gelişme ile Türkiye'nin yetenek yönetimi alanına öncülük eden bir konuma gelmesi hedeflenmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

E-Devlet, Türkiye, Kamu, Yerel, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, kamu çalışanlarının bilgi ve becerilerini blokzincir teknolojisiyle belgelendirme sürecini dönüştürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 16:33:35. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, kamu çalışanlarının bilgi ve becerilerini blokzincir teknolojisiyle belgelendirme sürecini dönüştürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement