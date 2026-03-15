Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ramazan Alayı

"Külliye'de Ramazan" projesi, bu yıl da Ramazan ayı boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlarını ağırlamaya devam ediyor. Bu yıl Ramazan ayında 500 bini aşkın vatandaşın ziyaret ettiği etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen Ramazan alayında ise çeşitli kurumlardan ve etkinlikler kapsamında yer alan unsurlardan oluşan bir kortej düzenlendi. Ramazan alayında sırasıyla, MSB Mehteran Birliği, Tarihi Osmanlı Birliği, Çizgi Film Maskotları, Muhafız Alayı Bandosu, Halk Oyunları Federasyonu, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Ramazan davulcuları, Tahta Bacaklar Festival Ekibi, Nasreddin Hoca gibi unsurlar yer aldı. Kortej Yürüyüşü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana bina önünden başladı. Sergi Salonu önüne kadar devam eden bir yürüyüşü kapsadı. - ANKARA