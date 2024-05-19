Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve MSB Mehteran Birliği Samsun\'da Gösteri Yaptı

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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü'nün ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği'nin 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde Samsun'da yaptığı gösteri ilgiyle izlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Samsun'da erken saatlerde başladı. Bu çerçevede Samsun'a gelen Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve MSB Mehteran Birliği unutulmaz bir gösteriye imza attı. Askerlerin tüfekleri ile hünerlerini sergiledikleri anlar ilgiyle izlenirken, Mehteran Birliği'nin seslendirdiği marşlar uzun süre alkışlandı. Doğupark Amfi Tiyatroyu tıklım tıklım dolduran insanlar marşlara eşlik etti. Vatandaşlar ise bu anlar cep telefonu kameralarına kaydetti. - SAMSUN