Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve MSB Mehteran Birliği Samsun'da Gösteri Yaptı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve MSB Mehteran Birliği Samsun'da Gösteri Yaptı

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve MSB Mehteran Birliği Samsun\'da Gösteri Yaptı

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Samsun'da gerçekleştirdikleri gösteriyle büyük ilgi topladı. Askerlerin tüfekleriyle sergiledikleri hünerler ve Mehteran Birliği'nin seslendirdiği marşlar, izleyiciler tarafından alkışlandı ve cep telefonu kameralarına kaydedildi.

19.05.2024 18:33
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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü'nün ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği'nin 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde Samsun'da yaptığı gösteri ilgiyle izlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Samsun'da erken saatlerde başladı. Bu çerçevede Samsun'a gelen Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve MSB Mehteran Birliği unutulmaz bir gösteriye imza attı. Askerlerin tüfekleri ile hünerlerini sergiledikleri anlar ilgiyle izlenirken, Mehteran Birliği'nin seslendirdiği marşlar uzun süre alkışlandı. Doğupark Amfi Tiyatroyu tıklım tıklım dolduran insanlar marşlara eşlik etti. Vatandaşlar ise bu anlar cep telefonu kameralarına kaydetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve MSB Mehteran Birliği Samsun'da Gösteri Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve MSB Mehteran Birliği Samsun'da Gösteri Yaptı - Son Dakika
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