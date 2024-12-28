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Cumhurbaşkanlığı Teşkilatında değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı ve yerine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatında değişiklik yapıldı. Değişiklik ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanlığı kaldırıldı ve yerine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği getirildi. Kararname ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde yer alan "İdari İşler Başkanlığı" ibareleri, "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği" şeklinde ve "İdare İşleri Başkanı" ibareleri "Genel Sekreter" şeklinde değişti. - ANKARA