Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 23 Nisan\'da heyecanla devam ediyor

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59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 23 Nisan'da Fethiye'den Marmaris'e heyecan dolu bir etapla devam edecek. Yarışma esnasında yarışma güzergahında yollar trafiğe kapatılacak.

Fethiye ve Marmaris arasındaki heyecan verici bisiklet yarışı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda saat 12.30'da başlayacak. 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bu önemli etabı, Uğur Mumcu Otoparkı'ndan start alacak ve Fethiye'nin sahil şeridini takip ederek Şehit Fethi Bey Parkı içinden geçecek. Yarışçılar, Mustafa Kemal Bulvarı'ndan Fethiye Devlet Hastanesi önüne ve oradan Çalış yönüne doğru pedal çevirecek. Cahit Beğenç Bulvarı üzerinden Muğla yönüne ilerleyecek olan sporcular, çevre yolundan Dalaman istikametine devam edecek.

Yarışın güzergahı boyunca alınan güvenlik tedbirleri gereği, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde vatandaşların güzergah üzerine araç park etmemeleri ve yarış başlamadan en az 2 saat önce bu yolları kullanmamaları uyarısında bulunuldu. - MUĞLA