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Cumhuriyet Bayramı Sivas'ta coşkuyla kutlandı

SİVAS - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'ta coşkuyla kutlandı.

Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlik çerçevesinde Atatürk Kongre Müzesi önünde kutlama programı düzenlendi. Program, Vali Yılmaz Şimşek ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu'nun tören aracı ile halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Daha sonra program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından Vali Yılmaz Şimşek bir konuşma yaptı.

"Sivas'ımızın yeri çok büyüktür"

Vali Şimşek, 101. yılımız kutlu olsun diyerek," Bugün tarihi şan ve şöhretle olan aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurduğu Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'ta büyük bir gurur ile hep birlikte kutluyoruz. Bugün 101. yıl önce İstiklal savaşımızın ardından Türk Milletinin küllerinden adeta yeniden doğdu ve Türk tarihinde yeni bir sayfa açıldı. 29 Ekim sadece bir tarih değil Milletimizin dönüm noktasıdır. Cumhuriyetimizin kurulmasında Sivas'ımızın yeri çok büyüktür. Sivas Kongresi'nde satıla adımlar milletimizin bir arada tek yürek olarak hareket etmesi gerektiğini göstermiş, bu yolda bize rehberlik etmiştir" diye konuştu.

Konuşmanın ardından il genelinde yapılan okullar arası resim, şiir ve kompozisyon alanlarındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Şiir dalında birinci olan öğrencinin şiirini okumasının ardından İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando bölüğü tarafından hazırlanan gösteri yapıldı. Halk oyunları ekibinin de sahne aldığı program tören geçişinin ardından sona erdi.