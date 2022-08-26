Kılıçdaroğlu kutlamalar çerçevesinde geldiği Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Büyük Taarruz planlarının yapıldığı Atatürk evini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ardından ilçeye bağlı Çakırözü köyünden Büyük Taarruz emrinin verildiği kocatepe'ye giden Zafer Yolundan yürüyüşe geçti. Kılıçdaroğlu'na parti kurmayları da eşlik ederken aynı zamanda birçok sivil toplum örgütü üyesi de eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün sabah erken saatlere kadar devam etmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kılıçdaroğlu Kocatepe yürüyüşüne başladı - Son Dakika

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