Kılıçdaroğlu Kocatepe yürüyüşüne başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu Kocatepe yürüyüşüne başladı

26.08.2022 00:25
Kılıçdaroğlu Kocatepe yürüyüşüne başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Büyük Taarruz'un 100. yılı kutlamaları kapsamında Kocatepe'ye doğru yürüyüşe başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Büyük Taarruz'un 100. yılı kutlamaları kapsamında Kocatepe'ye doğru yürüyüşe başladı.

Kılıçdaroğlu kutlamalar çerçevesinde geldiği Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Büyük Taarruz planlarının yapıldığı Atatürk evini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ardından ilçeye bağlı Çakırözü köyünden Büyük Taarruz emrinin verildiği kocatepe'ye giden Zafer Yolundan yürüyüşe geçti. Kılıçdaroğlu'na parti kurmayları da eşlik ederken aynı zamanda birçok sivil toplum örgütü üyesi de eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün sabah erken saatlere kadar devam etmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'na 'aceleyle rol kapma' tepkisini göstermişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'na 'aceleyle rol kapma' tepkisini göstermişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi Bakan Bozdağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun hakim ve savcılara yönelik açıklamalarına tepki Açıklaması Bakan Bozdağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun hakim ve savcılara yönelik açıklamalarına tepki Açıklaması
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kılıçdaroğlu Kocatepe yürüyüşüne başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:21 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan ekibi Al Fahya ile sözleşme imzaladı
00:13 Yazar Bengisu Karaca "Ben de bir İmam Hatipliyim" diyerek Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi: Neden tutuklandı? Amaç ne?
23:59 Trafik kazası geçirip ölümden dönen İbrahim Tatlıses, sahneye çıktı!
23:50 Son seçim anketine damga vuran sonuçlar! Adaylar arasındaki fark açıldı
23:39 Başakşehir, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-1 mağlup ederek Konferans Ligi'nde gruplara kaldı
23:15 Galibiyet sonrası konuşan Jorge Jesus, tek endişesini dile getirdi: Onları mutlu etmek istiyorum
22:55 Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş'tan, Gülşen'in tutuklanasıyla ilgili yorum: Mahkeme hukuku katletti
22:51 ABD'de boş stadyumda cinsel ilişkiye giren çift para cezasına çarptırıldı
22:44 Ünlü şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne alkışlarla girdi!
22:41 Tutuklanan Gülşen'e, Fenerbahçe taraftarından destek! Ünlü şarkısını tribünde hep birlikte söylediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 00:25:39. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu Kocatepe yürüyüşüne başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement