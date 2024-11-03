Cumhuriyet İlkokulu\'nda Tanışma Etkinliği

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nun velileri tanışma etkinliğinde bir araya geldi. Okul Aile Birliği'nin koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte elde edilen tüm gelir ise ihtiyaçların karşılanması için okula bağışlanacak.

Cumhuriyet İlkokulu Okul Aile Birliği, hem velilerin birbirlerini daha yakından tanıması hem de okula destek sağlamak amacıyla tanışma etkinliği düzenledi. Yaklaşık 100 velinin katıldığı eğlenceli etkinliğin biletlerinden elde edilen tüm gelir ise ihtiyaçların karşılanması için okula bağışlanacak. Anlamlı bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirten veliler ise Okul Aile Birliği'ne teşekkür etti. Yemeklerin yenmesinin ardından başlayan eğlencede ise veliler gönüllerince eğlendi.

Okula destek olmak hedefiyle projelerinin devam edeceğini ifade eden Cumhuriyet İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Osman Cemil Balaban; "Okul Aile Birliği olarak toplamda 5 kişiyiz ve arkadaşlarımızla beraber okulumuza destek amaçlı böyle bir şey yapmak istedik. Projelerimiz devam edecek. Yine okulumuz için farklı projeler yapmayı düşünüyoruz. Bütün velilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN