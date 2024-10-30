Cumhuriyet'in 101. Yılı Kağıthane'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Cumhuriyet'in 101. Yılı Kağıthane'de Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyet\'in 101. Yılı Kağıthane\'de Coşkuyla Kutlandı

Kağıthane'de, Cumhuriyet'in 101. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler büyük bir coşkuya sahne oldu. Çelenk sunumu, fener alayı yürüyüşü ve konserlerle dolu kutlamalar, vatandaşların katılımıyla heyecanla gerçekleşti.

30.10.2024 16:26  Güncelleme: 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet'in 101. yılı, Kağıthane'de düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşku içinde kutlandı. Binlerce Kağıthaneli, Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen etkinliklerde tek yürek oldu.

Kutlamalar, 28 Ekim günü Kağıthane Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Saygı duruşuyla devam eden programa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kaymakam Niyazi Erten, Garnizon Komutanı Tuncay Yunus Erkeç, siyasi parti temsilcileri, eğitim, sanat ve spor camiası ile vatandaşlar katıldı.

Kağıthane sokaklarında fener alayı yürüyüşü düzenlendi

Aynı gün akşam saatlerinde Ferit Aysan Çağdaş Yaşam İlkokulu önünden başlayıp Hasbahçe'de son bulan fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Işıklarla aydınlanan Kağıthane sokaklarında vatandaşlar Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı.

29 Ekim'de tebrik töreni ve coşkulu gösteriler yapıldı

29 Ekim günü ise Kağıthane Kaymakamlığı'nda Tebrikat Töreni düzenlendi. Kaymakam Niyazi Erten tebrikleri kabul ederken, Yahya Kemal Spor Kompleksi'nde yapılan kutlama programı da büyük ilgi gördü. Öğrencilerin sergilediği halk oyunları gösterileri, şiir okumaları, bando ve geçit töreni katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Cumhuriyet Kahramanlık Türküleri Konseri gerçekleşti

29 Ekim günü akşamı ise Hasbahçe etkinlik alanında Recep Ergül tarafından Cumhuriyet Kahramanlık türküleri konseri gerçekleşti. Vatandaşlar unutulmaz anlara sahne olan konserle birlikte Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Başkan Öztekin'den kutlama mesajı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Cumhuriyet'in 101. yılına dair kutlama mesajında şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin 101. yılında, milletimizin birlik ve beraberliğini yansıtan bu coşkulu kutlamalara Kağıthane'de hep birlikte tanıklık etmekten büyük onur duyuyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizi kuran tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, onların bizlere bıraktığı mirası gelecek nesillere aktarma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kağıthane, Politika, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhuriyet'in 101. Yılı Kağıthane'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:36 Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
21:27 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı
10:35 Her bayram aynı şeyi yapıyor Herkes Abdullah Gül’ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı Her bayram aynı şeyi yapıyor! Herkes Abdullah Gül'ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı
10:31 Asgari ücrette iki güçlü senaryo Asgari ücrette iki güçlü senaryo
10:26 Mehmet Topal’ın takımını kimse durduramıyor Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor
10:17 Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi
10:17 Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'a bir şok daha
10:17 İngiltere’deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı İngiltere'deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı
10:11 Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına İmamoğlu’ndan ilk tepki Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan ilk tepki
09:51 İspanya’da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti İspanya'da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:43 CHP lideri Özel’den Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk tepki CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 06:45:07. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhuriyet'in 101. Yılı Kağıthane'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.