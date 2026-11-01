Cumhuriyet'in sağlık ve düşünce dönüşümü Atakum'da söyleşide ele alındı - Son Dakika
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Cumhuriyet'in sağlık ve düşünce dönüşümü Atakum'da söyleşide ele alındı

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Cumhuriyet\'in sağlık ve düşünce dönüşümü Atakum\'da söyleşide ele alındı
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Atakum'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide sağlık kazanımları ve toplumsal düşünce değişimi ele alındı. Programdaki konuşmacılar, erken Cumhuriyet'te sağlık çalışmalarını ve düşünce dönüşümünü değerlendirdi.

Samsun'un Atakum ilçesinde, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide, Cumhuriyet'in sağlık alanındaki kazanımları ve toplumsal düşünce yapısında oluşturduğu değişim ele alındı.

Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi iş birliğinde Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Cumhuriyet'in İyileştirdiği Hayatlar' başlıklı programın moderatörlüğünü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mutlu Kaya yaptı.

"Cumhuriyet bizim geleceğimiz"

Programda konuşan Doç. Dr. Mutlu Kaya, Cumhuriyet'in eğitim ve toplumsal gelişim açısından önemine değinerek, "Cumhuriyet, bir dağ köyünde bir çocuğun önünde açılan bir kitaptır. Biz, cumhuriyetsiz kalmadık. Cumhuriyeti kuranlar, cumhuriyetsizliğin ne olduğunu bilen insanlardı. Cumhuriyet bizim geleceğimiz ve geliştirilmesi, çağa uydurulması gereken bir sistemdir" dedi.

"Sağlık altyapısı oluşturuldu"

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Bülent Diri, "Atatürk Döneminde Sağlık Sisteminin Kurumsal Sürekliliği" başlıklı konuşmasında Cumhuriyet'in ilk yıllarında sağlık alanında yürütülen çalışmaları anlattı. Erken Cumhuriyet döneminde hastalıklarla ve salgınlarla mücadele edildiğini, anne ve çocuk ölümlerinin azaltılmasının hedeflendiğini belirten Opr. Dr. Diri, koruyucu sağlık uygulamaları ile sağlık altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmaların sosyal politikalarla eş güdümlü yürütüldüğünü ifade etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Aydın ise, 'Cumhuriyet'in Düşünce Dünyasında Gerçekleştirdiği Dönüşüm' başlıklı konuşmasında, Cumhuriyet yönetiminin toplumsal düşünce yapısında meydana getirdiği değişimleri değerlendirdi. Bu dönüşümü anlamak için tarih bilgisinin önemine dikkat çeken Aydın, Cumhuriyet'in temel felsefesini "Aklı ve bilimi kullanarak hayatınıza yön verecek bir toplum olmaya çalışın" sözleriyle açıkladı.

Kaynak: İHA
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