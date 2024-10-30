Cumhuriyet Kupası Dragon Bot Yarışları Pendik'te Coşkuyla Yapıldı - Son Dakika
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Cumhuriyet Kupası Dragon Bot Yarışları Pendik'te Coşkuyla Yapıldı

Cumhuriyet Kupası Dragon Bot Yarışları Pendik\'te Coşkuyla Yapıldı

Pendik'te Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Dragon Bot Yarışları'na 500 öğrenci katıldı. Yarışların startını Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin verirken, etkinlik gençlere sporun önemini ve Cumhuriyet coşkusunu aşılamayı hedefliyor.

30.10.2024 14:05  Güncelleme: 14:11
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Pendik'te Cumhuriyet'in 101. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Cumhuriyet Kupası Dragon Bot Yarışları" nefes kesti. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in start verdiği yarışlarda 500 öğrenci Cumhuriyet Kupası için kıyasıya mücadele etti.

Pendik Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 101. Yılı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Kupası Dragon Bot Yarışları" düzenlendi. Genç erkekler ve genç kızlar olmak üzere iki kategoride yapılacak yarışların startını Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin verdi. Pendik Belediyesi'nin bu yıl hizmete sunduğu Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yarışlarda, yaklaşık 500 öğrenci Cumhuriyet Kupası için mücadele etti.

"Cumhuriyetin coşkusunu gençlere yansıtmaya çalışıyoruz"

Yarışların startını veren Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Dün Cumhuriyetimizin 101. Yılını coşkuyla kutladık. Etkinlikler kapsamında bazı yarışmalarımız vardı. Bugün de 'Cumhuriyet Kupası' için Dragon Bot Yarışları'nı gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 15 okuldan 31 takımın yarışacağı bir organizasyon. Gençlerimiz sporla ilgilensin istiyoruz. Cumhuriyet'in coşkusunu onlara da yansıtmaya çalışıyoruz. Gençlerimizle her daim beraber olmaya devam edeceğiz. 4 yıldır yürüttüğümüz bir çalışma var. Üniversiteyi ilk defa kazanan Pendik'te oturan tüm kardeşlerimize eğitim desteği veriyoruz, bu yıl da yine 6 bin öğrencinin eğitimlerine katkı sunduk. Faaliyetlerimiz bundan sonraki süreçte de devam edecek" dedi.

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, "Cumhuriyetimizin 101. Yılının coşkusunu bugün de devam ettiriyoruz. Yine çok güzel bir havada, Belediye Başkanımız Ahmet Cin'in ev sahipliğinde. Çok güzel bir etkinlik. Pendik bir spor ilçesi, aynı zamanda Denizkent. Böyle güzel bir organizasyonun yapılması bizi de çok mutlu etti. Öğrenciler de mutlu ve heyecanlılar. Tekrar Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Yarışları birinci olarak tamamlayan öğrencilerden Efe Öztürk, "Başkanımız Ahmet Cin'in düzenlendiği bot yarışları müsabakasında Prof. Dr. Hulusi Behçet Anadolu Lisemizi birinci temsil ettik. Çok gurur duyuyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhuriyet Kupası Dragon Bot Yarışları Pendik'te Coşkuyla Yapıldı - Son Dakika

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