Cumhuriyet Neferleri Sergisi Samsun'da Açıldı

Cumhuriyet Neferleri" sergisinde, öğretmenlerin aylar süren çalışmaları sonucu hazırlanan tablolar yer aldı. Eğitim-İş Samsun Şube Başkanı Onur Gündüz, "23 yılda 17 defa müfredat değişikliği yapıp kendilerine göre bir eğitim sistemi yaratmaya çalıştılar. ve en çok da kültürel, sanatsal ve sportif çalışmaları engellediler diye söylüyorum. Bir beden eğitimi öğretmeni olarak da altını çiziyorum. Ancak bu koşullarda dahi bir okulda karşılaştığımız, duvarlarında Cumhuriyet'e emek vermiş başta Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kara kalem çalışmalarının yer aldığı bir sergi bizi gururlandırdı. O öğretmenimizin Eğitim-İş üyesi olması bizi ayrıca sevindirdi" dedi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ise, "19 Mayıs haftasına girmek üzereyken böyle bir etkinliği düzenlediği için Eğitim-İş Samsun Şubesi'ne ve cumhuriyetimize değer katanlara, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çok kıymetli annesi, komutanlarımız ve Kurtuluş Savaşı'nın simalarının eserlerini çizerek bizlere tekrar hatırlatma fırsatı verdikleri için öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Her birimizin gençlerimize bu cumhuriyeti emanet etmek gibi bir borcu var" diye konuştu.

"30 gönüllü öğretmenle birlikte 62 eser ortaya koyduk"

Sergiyi koordine eden Görsel Sanatlar öğretmeni Sevda Yılmaz, çalışmayla ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"Cumhuriyet Neferleri fikri, cumhuriyet için ne yapabiliriz sorusuyla başladı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cumhuriyete katkı sunmuş isimlerin portrelerini yapmayı hedefledik. 30 gönüllü öğretmenle birlikte 62 eser ortaya koyduk. Açılışımız çok güzel geçti. Destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Sergide Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini çizen öğretmen Canan Kandemir ise "Bu sergide Atatürk'ün portresini yapma şerefi bana verildiği için onur duydum. Fotoğraf net değildi, daha net bir görünüm vermek için özel çaba harcadım. Özellikle gözlüklerine çok uğraştım. Aynı resmi üç kez tuval üzerinde çalıştım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım" diye ifade etti.