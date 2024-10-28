Cumhuriyet ve Atatürk Temalı Sanat Sergisi - Son Dakika
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Cumhuriyet ve Atatürk Temalı Sanat Sergisi

Cumhuriyet ve Atatürk Temalı Sanat Sergisi

Tekirdağ'da düzenlenen sergi, Cumhuriyet'in 101. yılına özel sanat eserleri sunuyor.

28.10.2024 16:34
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Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslarda, "Cumhuriyet ve Atatürk" temalı sanat çalışmaları Tekirdağlı sanatseverlerle buluştu. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde açılan sergide, Cumhuriyet'in 101. yılına özel olarak hazırlanan birbirinden değerli dokuma, heykel, seramik, resim, çini ve sepet çalışmaları yer alıyor. Sergi, özellikle Tekirdağ'a özgü coğrafi işaretli Karacakılavuz dokuması gibi geleneksel motifleri ve Cumhuriyet temalı eserleri içeren zengin bir koleksiyon sunuyor.

Toplamda 101 eserden oluşan serginin açılışı, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve kursiyerlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri ve katılımcılar sergiyi gezerek, el emeği göz nuru eserleri yakından inceledi.

Sanat ve kültür dolu bir ortamda gerçekleşen etkinlik, halkın Cumhuriyet coşkusunu sanat yoluyla yaşamasını sağlıyor. Serginin farklı alanlardan eserleri kapsaması, Tekirdağ'ın kültürel zenginliğini gözler önüne seriyor. Cumhuriyet'in mirasına duyulan saygıyı ve Atatürk'e olan bağlılığı sanatla ifade eden bu çalışmalar, 4 Kasım'a kadar Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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