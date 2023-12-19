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Cumhuriyetin 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları Sivas Çalıştayı - Son Dakika
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Cumhuriyetin 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları Sivas Çalıştayı

Sivas'ta gerçekleştirilen Cumhuriyetin 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları Sivas Çalıştayı'nda, depremde 115 bin sivil toplum kuruluşlarına üye gönüllünün görev aldığı belirtildi. Çalıştayda, sivil toplumun önemi ve katkıları üzerine konuşmalar yapıldı.

Cumhuriyetin 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları Sivas Çalıştayı
19.12.2023 - 12:20,
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Cumhuriyetin 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları Sivas Çalıştayında konuşan Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı Fahrettin Kaya, depremde 115 bin sivil toplum kuruluşlarına üye gönüllünün görev aldığını söyledi

Cumhuriyetin 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları Sivas Çalıştayı bugün Sivas'ta geniş katılımla gerçekleştirildi. Çalıştaya; Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı Fahrettin Kaya, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destek Daire Başkanı Mehmet Fatih Günay, Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Sivil Toplumla İlişkiler Sivas İl Müdürü Ahmet Ahmet Başkal ve Sivas'ta ki sivil toplum kurumuşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı Fahrettin Kaya, Sivas'ta 634 derneğe kayıtlı 34 bin vatandaş bulunduğunu belirtip, sivil toplum kuruluşlarının özellikle depremin yaralarının sarılmasında önemli rol oynadığını belirtti. Kaya, "Sivas'ımızda 634 tane dernek var, 34 bin Sivaslı vatandaşımız bu derneklere üye. Türkiye'de dernekçilik, sivil toplum hareketi aslında kentlere göçle başladı. Hem hemşerilerimize sahip çıkma, cenazesinde, düğününde zor günlerinde yanında olma faaliyeti olarak gelişti. Ama bugün başka bir yere evirildi. Asrın felaketi depremde bir şey gördük. 115 bin gönüllü depremde aktif olarak görev aldı. Devlet oradaydı, kamu STK işbirliğinin çok güzel örneklerini gördük. Buradan da Sivas'ımızdan da oradan inisiyatif almış. O zor günde insanlarımızın yanında olmuş, devletimizin yanında olmuş. Sivil Toplum Kuruluşu başkanlarımıza, üyelerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Dernek sayısı 102'bin'e, üye sayısı 8 milyona yaklaştı

Kaya, Türkiye'de dernek sayısının 102 bine üye sayısının ise 8 milyona yaklaştığının altını çizerek, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında ülkemizde yaklaşık 101 bin, 102 bine yaklaşıyoruz derneklerimiz var. 8 milyona yakın derneklerimize üye vatandaşlarımız var. Yaklaşık 50 bine yakın istihdam var. STK'lar bu alanda üçüncü sektör; kamu, özel sektör ve sivil toplum hareketi dünyada üçüncü sektör olarak adlandırılıyor, çok büyük bir yapı. Sivil toplum kuruluşları; demokrasinin gelişmesi, toplumların ilerlemesi, katılımcıların artması anlamında çok önemli görevler ve katkılar sağlıyor. Bugün Türkiye'de depremde yaşadığımız bu üstün destek sivil toplumun gerçekten farkındalığını ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

Çalıştayda, uzmanlar tarafından 100. Yılda sivil toplum vizyonu, denetimlerde dikkat edilmesi gereken hususlar, proje destek sistemi ve yadım toplama kanunu anlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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