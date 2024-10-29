Cumhuriyetin 101\'inci yaşında sevilen sanatçılar Aydınlılar ile buluştu

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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklere on binlerce vatandaş katıldı. Etkinliklere katılan vatandaşlar Atatürk Kent Meydanı'nı doldurdu, kalabalık meydanın dışına taştı.

Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıldönümü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde birçok etkinlik düzenlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin ana adresi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk Kent Meydanı oldu. Etkinlikler, Kent Meydanı'nda düzenlenen görsel şölen ile başladı. Aydınlıların yoğun ilgi gösterdiği ışık ve ateş gösterisi büyük beğeni topladı. Gösteriyi izleyen vatandaşlar, marşlara Türk Bayraklarıyla eşlik etti.

Sevilen sanatçılar şarkılarını Aydınlılar için söyledi

Işık gösterisinin ardından sevilen sanatçı Afra, şarkılarını Aydınlılar için seslendirdi. Afra konseri ile başlayan gece, Türkçe rap müziğin efsane isimlerinden Sagopa Kajmer konseri ile devam etti. Atatürk Kent Meydanı'nı dolduran 40 bin vatandaş, sevilen şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Konserlerde Atatürk Kent Meydanı doldu, taştı. Kutlamalar, marşlar eşliğinde sona erdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, günün anlam ve önemine vurgu yaparak, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere en büyük armağanı olan Cumhuriyetimizin 101'inci yaşını hemşehrilerimiz ile birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadık. Bizlere çağdaş, uygar ve özgür Türkiye Cumhuriyeti'ni armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle, saygıyla, özlemle anıyorum. İlelebet payidar kalacak olan Cumhuriyetimizin 101'inci yılı kutlu olsun" dedi.

Cumhuriyet Bayramı coşkusuna eşlik eden vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN