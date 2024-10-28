Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama programı çerçevesinde Atatürk Anıtına Çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Atatürk Meydanında düzenlenen çelenk sunma programına Kaymakam Mutlu Köksal, Yarbay Serhat Doğusoy, Belediye Başkanı Muhsin Dere, Cumhuriyet Başsavcı vekili Kaan Çiftçioğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Törenin ardından Gençlik Merkezi öğrencileri tarafından yapılan resim sergisi gezildi. - ÇORUM
Son Dakika › Yerel › Cumhuriyetin 101. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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