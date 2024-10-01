Cumhuriyetin 101. Yılı için Çekmeköy'de Şehir Maratonu Düzenlenecek - Son Dakika
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Cumhuriyetin 101. Yılı için Çekmeköy'de Şehir Maratonu Düzenlenecek

Cumhuriyetin 101. Yılı için Çekmeköy\'de Şehir Maratonu Düzenlenecek

Çekmeköy Belediyesi ve Dust Event işbirliğiyle, Cumhuriyetin 101. yılına özel düzenlenecek '101. Yıl Cumhuriyet Koşusu' Türkiye'deki ilk şehir maratonu olacak. Koşu, tüm vatandaşlara açık ve çeşitli yaş gruplarındaki sporcuların katılımına imkan tanıyacak.

01.10.2024 10:29  Güncelleme: 10:33
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Çekmeköy Belediyesi ve Dust Event işbirliğinde, Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk gününde "101. Yıl Cumhuriyet Koşusu" düzenleyecek. Türkiye'de ilk defa şehir maratonu konseptiyle tüm vatandaşlara açık bir şekilde Çekmeköy'de düzenlenecek koşuda, çeşitli yaş gruplarından binlerce sporcu yarışacak.

Çekmeköy Belediyesi, Cumhuriyetin kabul edilişinin 101. yıl dönümünde Dust Event işbirliği ile maraton düzenleyecek. "Cumhuriyetin 101. Yılını Hep Birlikte Koşuyoruz" mottosu ile düzenlenecek "101. Yıl Cumhuriyet Koşusu" Türkiye'nin ilk şehir maratonu olacak. Şehir içerisinde, bayraklar ile donatılan sokaklardan geçecek rotaya sahip olacak koşu, tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Saat 09: 30'da başlayacak ve çeşitli yaş gruplarında binlerce sporcunun yarışacağı maratonda kategorilerinde dereceye giren sporcuları çeşitli ödüller verilecek.

Çekmeköy Belediyesi'nden başlayacak 10 kilometrelik rota; Şahinbey Caddesi üzerinden Madenler yan yola bağlanıp, Çamlık Millet Bahçesi yanından Doğa Park'a devam edecek. Doğa Park içerinden bir tur atıldıktan sonra Barış Yolu Caddesi ve devamında Mimar Sinan Caddesi üzerinden bitiş noktası olan Çekmeköy Belediyesi'ne ulaşılarak tamamlanacak. İnternet üzerinden maraton kaydını gerçekleştiren sporcular, koşudan 1 gün önce göğüs numaralarını ve kitlerini ücretsiz olarak etkinlik alanından temin edebilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhuriyetin 101. Yılı için Çekmeköy'de Şehir Maratonu Düzenlenecek - Son Dakika

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