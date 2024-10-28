Cumhuriyetin 101. Yılı Malatya'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Cumhuriyetin 101. Yılı Malatya'da Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyetin 101. Yılı Malatya\'da Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyetin 101. yılı, Malatya'da büyük bir etkinlikle kutlandı. Fener alayı ve bayrak yürüyüşünde, katılımcılar Türk bayrağı açarak coşkularını paylaştı.

28.10.2024 21:43  Güncelleme: 21:57
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Cumhuriyetin 101. yılı, Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya'da da büyük bir coşku ile kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında fener alayı ve bayrak yürüyüşü düzenlendi.

Malatya Valiliği'nin organize ettiği etkinlikte İnönü Caddesi'nden başlayan yürüyüş, Sümerpark'ta son buldu. Yürüyüş boyunca mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde katılımcılar 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak coşkuyu doruğa taşıdı. Etkinlik sonrası bir konuşma yapan Malatya Valisi Seddar Yavuz, Cumhuriyetin yeni yaşını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Vali Yavuz, "Daha çok çalışacağız. Bilim, sanayi ve teknoloji yolculuğunda daha ileriye gideceğiz. Bu gayretli çalışmalar, bizi daha hür ve bağımsız yapacak. 86 milyon evladımızı sımsıkı kucaklayacağız. Aramıza nifak tohumu sokmak isteyen hainlere ve işbirlikçilerine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu devleti kıyamete kadar yaşatacağız. Hakkı, hukuku ve adaleti her şartta haykırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise, Cumhuriyetin 101. yıl dönümünü Malatyalı hemşehrileriyle birlikte coşkuyla kutladıklarını belirterek, "Birliğe, beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda ellerimizde bayraklarımızla hemşehrilerimizle omuz omuza, gönül gönüle yürüdük. Bu anlamlı etkinliğimize katılarak bizlerle bu coşkuyu paylaşan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Fener alayı ve bayrak yürüyüşüne Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, askeri ve mülki erkan, siyasi partilerin başkanları ve temsilcileri, çeşitli dernek ve oda başkanları, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhuriyetin 101. Yılı Malatya'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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