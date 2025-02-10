Çüngüş'te Doğa Sporları Rüzgarı - Son Dakika
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Çüngüş'te Doğa Sporları Rüzgarı

Çüngüş\'te Doğa Sporları Rüzgarı

Diyarbakır'da doğaseverler, karla kaplı İtalyan köyünü gezdi, doğal güzellikleri dron ile görüntüledi.

10.02.2025 09:43
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Diyarbakır'da Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Çüngüş ilçesinde İtalyanların yaşadığı köyü gezdi. Karla kaplanan bölgedeki doğal güzelik dron ile görüntülendi.

Çüngüş ilçesi, doğal güzellikleriyle doğaseverleri rotası arasında yer alıyor. İlçenin iç bölgelerinde, yüksek bölgelerinde yer alan asırlık taş evler, bölgenin tarihi dokusunun üstüne yağan kar ile birlikte eşsiz bir manzara oluşturdu. Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen yapılar, doğa fotoğrafçıları için de bulunmaz bir fırsat sunuyor.

Bunlardan biri de, 47 yıl önce Karakaya Barajı inşaatında çalışan İtalyan ve Polonyalı mühendis ile işçiler için inşa edilen modern köy. 11 yıl kullanıldıktan sonra terk edilerek hayalet köye dönen ve halk arasında "İtalyan köyü" olarak geçen bölgede doğaseverler yürüyüş gerçekleştirdi, köyü havadan görüntüledi.

Yürüyüşe katılan Ali Alioğlu, Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü olarak her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da doğada olduklarını söyledi. Bu hafta ise kentin en uzak ilçesi konumunda olan Çüngüş'te olduklarını belirten Alioğlu, "Karakaya Barajı'nın dibinden başlayarak baraj yapımında yer alan ve İtalyanların kullandığı eski harabe evlerin bulunduğu yere doğru bir parkur kullandık. Birçok parkur barındıran ilçemiz doğa sporlarına ev sahipliği yapmak için hazır bir şekilde bekliyor ve doğa sporcularının gelip ziyaret etmesi gereken bir ilçemiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çüngüş'te Doğa Sporları Rüzgarı - Son Dakika

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