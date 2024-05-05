CZN Burak, 'Yürüyen Adam'ın taziyesine katıldı - Son Dakika
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Yerel

CZN Burak, 'Yürüyen Adam'ın taziyesine katıldı

CZN Burak, \'Yürüyen Adam\'ın taziyesine katıldı

Sosyal medya fenomeni Neşet Turan'ın hayatını kaybettiği kaza sonrası CZN Burak, taziye evine giderek aileye başsağlığı diledi. Burak Özdemir, Neşet Turan'ın sevildiğini ve güzel izler bıraktığını belirtti.

05.05.2024 14:13
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CZN Burak, kendisiyle görüşmek için İstanbul'a yürüyerek giden ve canlı yayın yaptığı sırada kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden 'Yürüyen Adam' lakaplı sosyal medya fenomeni Neşet Turan'ın taziyesine katıldı.

Geçtiğimiz günlerde CZN Burak ile görüşmek için Kayseri'den yola çıkan ve İstanbul'a yürüyerek gitmeye çalışan 'Yürüyen Adam' lakaplı sosyal medya fenomeni Neşet Turan'a, Aksaray- Ankara karayolu Sapmaz köyü yakınlarında kamyon çarptı. Kamyon şoförü kaza yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Turan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayseri'de toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Neşet Turan, öğle namazını müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Turan'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

CZN Burak taziye evinde

Turan'ın cenazesine katılmadığı için sosyal medyada tepki alan 'CZN Burak' olarak dünyaca tanınan Burak Özdemir, Neşet Turan'ın Kayseri'de bulunan taziye evine geldi. Burada aileye başsağlığı dileyen Burak Özdemir; taziye evinde dağıtılması için irmik helvası pişirdi. Özdemir, Neşet Turan'ın sosyal medyada çok sevildiğini söyleyerek, "Gerçekten çok seveni var. Ben mesajlarla tanıdım. Rahmetli olduktan sonra belki de milyonlarca mesaj aldım. Allah mekanını cennet eylesin. Günahlarını affetsin. Kendisi gerçekten ailesinde, arkadaşlarında ve tüm Kayseri'de çok güzel iz bırakmış. Rahmetli olduktan sonra 5 kardeş kalmışlar. Artık yine 6 kardeşler. Ben de onların bir kardeşi sayılırım" dedi. Neşet Turan'ın 1988 doğumlu ve çok da genç olduğunu dile getiren Özdemir, sosyal medyadan kaza ile ilgili kötü yorumlar yapıldığını, bu tür yorumların yapılmaması gerektiğini söyledi.

Kazada hayatını kaybeden fenomen Neşet Turan'ın kardeşi Ahmet Turan ise, "Biz yürüyüşe çıktığımızda Burak ağabey bizi bilmiyordu. Videolardan bizi görmedi. Yani kaza olduktan sonra bizden haberi oldu. Bugün de taziye için Burak ağabey buraya geldi" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Özdemir'in hayranları da taziye evinde yoğunluk oluşturdu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel CZN Burak, 'Yürüyen Adam'ın taziyesine katıldı - Son Dakika

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