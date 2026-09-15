Daday'da kadınlar imeceyle elma ekşisi ve pestil hazırlıyor - Son Dakika
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Daday'da kadınlar imeceyle elma ekşisi ve pestil hazırlıyor

Daday\'da kadınlar imeceyle elma ekşisi ve pestil hazırlıyor
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Kastamonu'nun Daday ilçesinde sonbaharın gelmesiyle köylerde kış hazırlıkları hız kazandı. Çömlekçiler köyünde kadınlar imece usulüyle topladıkları elmaları kazanlarda kaynatıp pestil ve pekmez yapıyor.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte köylerde kış hazırlıkları hız kazandı. Kadınlar, imece usulü kış mevsimi boyunca tüketecekleri pekmez ve pestil başta olmak üzere doğal ürünler yapıyor.

Kastamonu'da sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte kadınların kış hazırlıkları başladı. Daday ilçesine bağlı Çömlekçiler köyünde yetiştirilen elmaların dalından toplanmasıyla başlayan hazırlıklar, kadınların imece usulüyle yürüttüğü çalışmayla devam ediyor. Toplanan elmalar ayıklanıp doğrandıktan sonra kazanlarda pişiriliyor, ardından süzülerek elde edilen elma suyu odun ateşinde uzun süre kaynatılıp kıvam alması sağlanıyor. Kıvam alan marmelatlar kurutularak pestil yapılırken, pekmezler de şişeleniyor. Kadınlar, böğürtlen, kuşburnu, armut, erik gibi meyvelerden de marmelatlar yapıyor.

Çalıştığı çiftlikte pekmez yaptığını belirten Mahiye Yılmaz, "Çiftliğimizde pekmez yapıyoruz. Elma sezonumuz başladı. Doğal elmamız, çiftliğimizin elmalarıyla kış hazırlıklarına yavaş yavaş başladık. Ekşi elma da olabiliyor, Amasya elması da olabiliyor. Ne bulursak yapıyoruz. Elma oldu mu hepsini yapıyoruz" dedi.

"Elmalarımızı ağacından toplayıp yapıyoruz"

Elma ekşisinin yapımının zahmetli olduğunu dile getiren Yılmaz, "Öncelikle elmalarımızı kesiyoruz, doğruyoruz, pişiriyoruz, süzüyoruz. Ardından süzekten süzüp kazanlarda ateşte koyultmaya başlıyoruz. Bunun yapımı biraz uzun sürüyor. Erik gibi çabuk olmuyor. Erik tez oluyor ama elmanın yapımı birkaç gün sürüyor. Elmanın azlığına, çokluğuna bağlı olarak da değişiyor. Biz iki gündür yapıyoruz, daha devamı var. Dalında elmalarımız var. Elmalarımızı ağacından toplayıp yapıyoruz. Böğürtlenden de yapıyoruz, doğal neyimiz varsa her şeyden kışlık ürünler yapıyoruz. Marmelat, reçel başta olmak üzere birçok ürün yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadınların imece usulüyle sürdürdüğü çalışmalarda, elmaların toplanmasından doğranmasına, kazanlarda pişirilip süzülmesinden odun ateşinde kaynatılmasına kadar tüm aşamalar titizlikle gerçekleştiriliyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan elma ekşisi, kış aylarında tüketilmek üzere saklanıyor.

Kaynak: İHA

Gastronomi, Kastamonu, Daday, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Daday'da kadınlar imeceyle elma ekşisi ve pestil hazırlıyor - Son Dakika

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