Dağ bisikletçilerinin mücadelesi nefes kesti - Son Dakika
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Yerel

Dağ bisikletçilerinin mücadelesi nefes kesti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 133 milli ve yabancı sporcu Uluslararası Dağ Bisikleti Turnuvası'nda pedal çevirdi. Nefes kesen mücadelede dereceye giren sporcular ödüllerine kavuştu.

30.04.2024 00:22  Güncelleme: 00:26
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- Dağ bisikletçilerinin mücadelesi nefes kesti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 133 milli ve yabancı sporcu Uluslararası Dağ Bisikleti Turnuvası'nda pedal çevirdi. Nefes kesen mücadelede dereceye giren sporcular ödüllerine kavuştu.

Gebze Belediyesi'nin ev sahipliğinde, ilk kez geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ve sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Uluslararası Dağ Bisikleti Turnuvası bu yıl ikinci kez düzenlendi. Yarışmaya, 10 farklı şehirden 55'i uluslararası kategoride olmak üzere toplam 133 sporcu katıldı.

Turnuvayı izleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Geçtiğimiz yıl ilk defa yapmaya karar verdiğimizde, 'Acaba yaparsak karşılık bulur mu, parkurumuz beğenilir mi?' diye kaygıyla yola çıktığımız müsabakamız, güzel şekilde nihayetlendi. Sporcularımız kusursuz parkur çıkardığımızı ifade etti. Bizler de altyapımızı sağlama aldıktan sonra bugün geleneksel hale getirmeye çalıştığımız uluslararası dağ bisikleti müsabakamızı ikinci kez düzenledik. Her yıl geliştirerek sürdürmeyi hedefliyoruz. Bugün 133 sporcu ile düzenlediğimiz müsabakamızı her yıl artırarak devam etmeyi ümit ediyoruz. Müsabakamıza katılan tüm sporcularımıza ve sporseverlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara Başkan Büyükgöz ve protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dağ bisikletçilerinin mücadelesi nefes kesti - Son Dakika

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