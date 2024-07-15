Dağ keçileri Sümbül Mahallesi'ni mesken tuttu - Son Dakika
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Yerel

Dağ keçileri Sümbül Mahallesi'ni mesken tuttu

Hakkari'de sıcakların artmasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan koruma altındaki dağ keçileri, yerleşim yerlerine kadar inmeye başladı. Sürü halinde hareket eden dağ keçileri, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

15.07.2024 23:15
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Dağ keçileri Sümbül Mahallesi'ni mesken tuttu

HAKKARİ - Hakkari'de dağ keçileri, Sümbül Mahallesi'ni adeta mesken tuttu.

Hakkari'de sıcakların artmasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan koruma altındaki dağ keçileri, yerleşim yerlerine kadar inmeye başladı. 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı eteklerinde yaşayan dağ keçilerinin, Sümbül Mahallesi'ne kadar inmesi mahalle sakinlerini de şaşırttı. Sürü halinde hareket eden dağ keçileri, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, dağ keçilerinin yavruları ile dolaşması ve oynaması sonrasında dağın zirvelerine doğru hareket ederek gözden kayboldukları görülüyor.

Mahalle sakinleri, yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarının korunması için daha fazla önlem alınması gerektiğini ifade ederek, yaban hayatının korunması için daha bilinçli olunması gerektiğini söylediler.

Kaynak: İHA

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