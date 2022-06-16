Son dönemde her gün sabah dağa çıkarak kekik topladığını belirten Sarıkaya, "Dağlardan topladığım ürünler benim geçim kaynağım. Kekik, nane, dağ çayı satıyorum. Dağlara kekik toplamak için çıktığım zaman huzur buluyorum. Kilosunu ise 15-20 liradan veriyorum. Buradan kazancımla ise aile geçimini sağlıyorum. Gücümün yettiği kadar çalışmaya devam edeceğim" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

İsmetpaşa Mahallesi, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Dağlardan topladığı şifalı otlar geçim kaynağı oldu - Son Dakika

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