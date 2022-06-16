Dağlardan topladığı şifalı otlar geçim kaynağı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Dağlardan topladığı şifalı otlar geçim kaynağı oldu

16.06.2022 10:35
Dağlardan topladığı şifalı otlar geçim kaynağı oldu

Kahramanmaraş'ta 74 yaşındaki Hasan Sarıkaya, dağlardan topladığı şifalı otları satarak evinin geçimini sağlıyor.

Kahramanmaraş'ta 74 yaşındaki Hasan Sarıkaya, dağlardan topladığı şifalı otları satarak evinin geçimini sağlıyor.

Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde belirli noktalarda dağlardan topladığı kekik, nane, dağ çayı ve kantaron otu satarak geçimini sağladığını söyleyen 6 çocuk babası Hasan Sarıkaya, 30 senedir bu işi yaparak ekmek parasını kazandığını söyledi.

Son dönemde her gün sabah dağa çıkarak kekik topladığını belirten Sarıkaya, "Dağlardan topladığım ürünler benim geçim kaynağım. Kekik, nane, dağ çayı satıyorum. Dağlara kekik toplamak için çıktığım zaman huzur buluyorum. Kilosunu ise 15-20 liradan veriyorum. Buradan kazancımla ise aile geçimini sağlıyorum. Gücümün yettiği kadar çalışmaya devam edeceğim" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Dağlardan topladığı şifalı otlar geçim kaynağı oldu
Dağlardan topladığı şifalı otlar geçim kaynağı oldu
Dağlardan topladığı şifalı otlar geçim kaynağı oldu

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti Tescilli kurban bıçakları bayrama hazır Tescilli kurban bıçakları bayrama hazır
Kaynak: İHA

İsmetpaşa Mahallesi, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dağlardan topladığı şifalı otlar geçim kaynağı oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:16 Trabzonspor'dan transfer hamlesi! 4 KAP bildirimi yapıldı
10:09 Öfke nöbeti geçiren kel kartalın fotoğrafı binlerce kez görüntülendi
10:03 Fenerbahçe ile imza aşamasına gelen Bruno Henrique sakatlandı! Sedyeyle sahadan çıkarılan oyuncunun durumu transferi etkileyecek
10:01 Nisan ayında doğum yapan Seray Sever, ikiz bebeklerini ilk kez paylaştı!
10:01 Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Polise saldırıyı doğru bulmamış! Samimiyetsizsiniz, HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor
09:37 Güzel oyuncu Melisa Döngel'den bikinili kalça dansı! O anlar büyük beğeni topladı
09:35 Tanju Özcan'dan ihraç açıklaması: CHP'den ihracımın istenmesinin asıl sebebi "Siyaset iddia işidir genel başkanım, yol verin" diye attığım tweettir
09:31 EGM KOM Daire Başkanlığı "Dümen Operasyonu" için düğmeye bastı! 43 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 226 kişiye gözaltı kararı çıkarıldı
09:20 Kocası ölmüş kadınlarla cinsel ilişkiye giriyor! Ona 'sırtlan' diyorlar, böyle meslek ne görüldü ne duyuldu
08:53 "Erdoğan üçüncü kez aday olamaz" söylemleri sonrası açıklama geldi: Akşener, Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak için çalışacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 10:41:37. #1.11#
SON DAKİKA: Dağlardan topladığı şifalı otlar geçim kaynağı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement