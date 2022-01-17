DAKAF'22 Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin (CBİKO) "Yetenek Her Yerde" sloganıyla 2019 yılında düzenlemeye başladığı Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF), 7-8 Mart 2022 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

2022 yılında ülke genelinde 11 farklı bölgede yapılacak olan ve her bölgede bir üniversitenin ev sahipliğinde ve diğer üniversitelerin paydaşlığında gerçekleştirilecek bu kariyer etkinlikleri; kamu ve özel sektör kurumları ile sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının iş birliğiyle hayata geçirilecek.

Bölgesel Kariyer Fuarları Birçok Önemli Amaca Hizmet Ediyor

CBİKO koordinatörlüğünde yola çıkılan Bölgesel Kariyer Fuarları ile; üniversiteler ve üniversitelerin bulundukları coğrafyalara ilişkin farklılıklardan bağımsız olarak üniversite öğrencilerine ülkemizin ve dünyanın geleceği için değerli birer yetenek olduklarının hissettirilmesi ve istihdam konusunda fırsat eşitliği sağlanması, üniversitelerin kariyer merkezlerinin aktive edilmesi ve iş dünyasıyla ilişkilerinin güçlendirilmesi, üniversitelerin nitelikli mezunları ile öğrencilerinin kamu kurumlarına kazandırılması ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin farkındalık ve kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

Son Doğu Anadolu Kariyer Fuarı da Atatürk Üniversitesi Ev Sahipliğinde Gerçekleşmişti

7-8 Mart tarihlerinde yapılacak DAKAF 2022'nin iletişim süreçlerini yöneten Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAKARMER) Müdürü Doç. Dr. Neslihan Kulözü Uzunboy, üniversite öğrencileri ve mezunları için verimli bir kariyer fuarı deneyimleme imkanı sunmak için hazırlıkların devam ettiğini aktararak, pandemi öncesindeki son DAKAF organizasyonuna ev sahipliği yaptıkları gibi yeni normalleşme sürecinin de ilk DAKAF etkinliğini hayata geçirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde düzenlenecek olan fuarın birçok paydaşının olduğunu belirten Doç. Dr. Kulözü Uzunboy, bu kariyer etkinliğinin Atatürk Üniversitesinin yanı sıra; Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Bitlis Eren, Erzincan Binali Yıldırım, Erzurum Teknik, Iğdır, Kafkas, Muş Alparslan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitelerinin paydaşlığında gerçekleşeceğini söyledi.

Rektör Çomaklı: "Büyük Bir Potansiyel Bir Araya Gelecek"

CBİKO koordinatörlüğünde üçüncüsü gerçekleştirilecek Doğu Anadolu Kariyer Fuarına ikinci kez Atatürk Üniversitesi olarak ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "7-8 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek DAKAF'22 kapsamında sektör temsilcilerimizi bölgemizde bulunan 10 üniversitenin güçlü bir potansiyele sahip öğrencileriyle buluşturmayı amaçlıyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimize yönelik olarak düzenlenen bu büyük organizasyona tüm öğrencilerimizi, kamu ve özel sektör ile STK temsilcilerini ve ilgi duyan tüm vatandaşlarımızı şimdiden davet ediyor, aramızda görmekten mutlu olacağımızı belirmek istiyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM