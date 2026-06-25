Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş Vatandaşlara Aşure Dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş Vatandaşlara Aşure Dağıttı

25.06.2026 23:54  Güncelleme: 01:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Etkinlikte birlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.

(MUĞLA) - Muğla'nın Dalaman ilçesi Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Dalaman Belediyesi tarafından Erdoğan Karakuş Parkı önünde düzenlenen aşure ikramı programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışmanın simgesi olarak kabul edilen aşure geleneğinin yaşatıldığı programda, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş ve eşi Binnaz Durmuş vatandaşlara aşure ikram etti. Etkinlik boyunca vatandaşlarla sohbet eden Başkan Durmuş, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi.

Muharrem Ayı'nın manevi değerlerine vurgu yapan Başkan Durmuş, bu özel ayın toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirtti. Durmuş yaptığı açıklamada, "Muharrem Ayı'nın ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Paylaşmanın ve birlik olmanın en güzel örneklerinden biri olan aşure geleneğimizi hemşehrilerimizle birlikte yaşatmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Muharrem Ayı, Nezmi Sezer, Dalaman, Muğla, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş Vatandaşlara Aşure Dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
Montella’dan istifa sorusuna yanıt Montella'dan istifa sorusuna yanıt
Yenilmezlik serileri 40 maç oldu Fas, Haiti’yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi Yenilmezlik serileri 40 maç oldu! Fas, Haiti'yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
12. Yargı Paketi komisyondan geçti IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi 12. Yargı Paketi komisyondan geçti! IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi
Neymar 981 gün sonra geri döndü Brezilya 3 golle lider Neymar 981 gün sonra geri döndü! Brezilya 3 golle lider
Japonya’da 6,9 büyüklüğünde deprem Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

01:09
Fildişi Sahili’ne turu Trabzonspor’un eski yıldızı getirdi
Fildişi Sahili'ne turu Trabzonspor'un eski yıldızı getirdi
01:01
İlk 2 maçında gol atamayan Ekvador, Almanya’ya karşı tarih yazarak son 32’ye kaldı
İlk 2 maçında gol atamayan Ekvador, Almanya'ya karşı tarih yazarak son 32'ye kaldı
23:41
Menajerinden Icardi hakkında çıkan iddialara son nokta
Menajerinden Icardi hakkında çıkan iddialara son nokta
22:52
Polis Akademisi’nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin “Çorum“ diyaloğu güldürdü
Polis Akademisi'nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin "Çorum" diyaloğu güldürdü
22:33
Bakan Tekin yanıt verdi: Sınav sistemi değişiyor mu
Bakan Tekin yanıt verdi: Sınav sistemi değişiyor mu?
21:35
CHP Milletvekili Gürsel Erol’dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
CHP Milletvekili Gürsel Erol'dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 01:17:52. #7.12#
SON DAKİKA: Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş Vatandaşlara Aşure Dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.