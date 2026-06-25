Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş Vatandaşlara Aşure Dağıttı

(MUĞLA) - Muğla'nın Dalaman ilçesi Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Dalaman Belediyesi tarafından Erdoğan Karakuş Parkı önünde düzenlenen aşure ikramı programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışmanın simgesi olarak kabul edilen aşure geleneğinin yaşatıldığı programda, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş ve eşi Binnaz Durmuş vatandaşlara aşure ikram etti. Etkinlik boyunca vatandaşlarla sohbet eden Başkan Durmuş, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi.

Muharrem Ayı'nın manevi değerlerine vurgu yapan Başkan Durmuş, bu özel ayın toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirtti. Durmuş yaptığı açıklamada, "Muharrem Ayı'nın ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Paylaşmanın ve birlik olmanın en güzel örneklerinden biri olan aşure geleneğimizi hemşehrilerimizle birlikte yaşatmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.