Sivaslılar Dalaman’da birlik ve beraberlik için buluştu - Son Dakika
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Sivaslılar Dalaman’da birlik ve beraberlik için buluştu

Sivaslılar Dalaman’da birlik ve beraberlik için buluştu
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Dalaman'da bu yıl ilk kez düzenlenen Dünya Sivaslılar Günü, kortej yürüyüşü, sünnet şöleni ve konserlerle binlerce kişiyi bir araya getirdi. Dernek Başkanı Okan Dülger, 25 çocuğun sünnet edileceğini ve etkinliğin geleneksel hale getirileceğini söyledi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Dalaman Sivaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin organizasyonuyla bu yıl ilk kez düzenlenen Dünya Sivaslılar Günü, sünnet şöleni ve konser programıyla binlerce kişiyi bir araya getirdi.

Belediye önünden başlayan kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikte, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Meydanda çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenirken, konser programı da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Programın açılışında konuşan Dalaman Sivaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Okan Dülger, Dünya Sivaslılar Günü'nün Dalaman'da ilk kez düzenlendiğini belirterek, organizasyona destek veren Dalaman Belediyesi ile katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür etti. Dülger ayrıca etkinlik kapsamında 25 çocuğun sünnet edileceğini ve organizasyonu geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Gece boyunca devam eden konserler ve etkinliklerle kutlanan Dünya Sivaslılar Günü, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajlarının verildiği renkli görüntülere sahne oldu. Programa, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Karaca, Dalaman Kaymakamı Ferhat Vardar, Dalaman Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Uluyunçay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Sünnet, Dünya, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivaslılar Dalaman’da birlik ve beraberlik için buluştu - Son Dakika

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