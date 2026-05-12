Dalaman'da "Halk Berber" Açıldı

(MUĞLA) - Dalaman Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan "Halk Berber" törenle hizmete açıldı. Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, 70 yaş ve üzerindeki vatandaşların ücretsiz berber hizmetinden yararlanabileceğini aktardı.

Dalaman Belediyesi, "Halk Berber"i hizmete aldı. Belediye Hizmet Binası'nın birinci katında hizmet verecek olan Halk Berberi'nin açılış programına Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, CHP Dalaman İlçe Başkanı Bilal Sarıhan, Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Kurt, Dalaman Muhtarları ve Azaları Derneği Başkanı Mustafa Kemal Yaman, belediye birim müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Durmuş, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla özellikle yaşlı, emekli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamını kolaylaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Belediyeciliğin yalnızca altyapı ve fiziki yatırımlardan ibaret olmadığını belirten Durmuş, sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Durmuş, 70 yaş ve üzerindeki vatandaşların belediye bünyesinde ücretsiz berber hizmetinden yararlanabileceğini belirterek, küçük gibi görünen hizmetlerin vatandaşların hayatında önemli bir mutluluğa dönüşebildiğini dile getirdi.

Ekonomik koşulların zorlaştığı bir dönemde emeklilere destek olmayı önemsediklerini kaydeden Durmuş, sağlık sorunları nedeniyle berbere gelemeyen vatandaşlar için yaş sınırı olmaksızın evde tıraş hizmeti başlattıklarını da açıkladı. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların da unutulmadığını ifade eden Durmuş, mobil berber hizmetiyle Bozbel'den Taşbaşı'na kadar birçok mahallede randevu sistemiyle hizmet sunduklarını söyledi.

Dalaman'ın merkezinde sunulan hizmet anlayışını kırsal mahallelere de taşımayı hedeflediklerini belirten Durmuş, dayanışmayı büyüten ve toplumun her kesimine dokunan projeleri sürdüreceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Başkan Sezer Durmuş ve protokol üyeleri tarafından "Halk Berber"in açılış kurdelesi kesildi.