Dalaman orman yangını kontrol altına alındı
MUĞLA - Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangına Muğla Orman Genel Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale etti.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.
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