Dalgıç Çiftinin Leylek Anneliği - Son Dakika
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Dalgıç Çiftinin Leylek Anneliği

Dalgıç Çiftinin Leylek Anneliği
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Aydın'da bir çift, düşen leylek yavrularına bakarak annelik-babalık yapıyor.

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Pamukören Mahallesi'nde yaşayan Dalgıç çifti, evlerinin önündeki elektrik direğinde bulunan yuvadan düşen yavru leyleklere adeta annelik-babalık yapıyor.

Ayşe ve İbrahim Dalgıç çifti, anneleri gelmeyen ve elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin yuvaya geri koymasına rağmen tekrar düşen yavruları sokakta ciğerle besliyor.

?Yaklaşık üç hafta önce yuvadan düşen üç leylek yavrusundan birini tüm çabalara rağmen kaybettiklerini belirten Dalgıç çifti, kalan iki yavruyu ciğer ve suyla beslemeye başladı. Zamanla iyileşen ve uçmayı öğrenen leylekler, evden ve mahalleden ayrılmıyor. Gün boyu sokakta evcil bir hayvan gibi gezen leylekler, akşamları sokak aydınlatması üzerindeki yuvalarına dönerken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden Dalgıç çiftinin kapısına iniyor.

?"KENDİ BELGESELİMİZİ İZLİYORUZ"

?Ayşe Dalgıç, sokaktan geçen vatandaşların ve fotoğraf çekenlerin ilgi odağı haline gelen leyleklerle özel bir bağ kurduklarını belirterek, şunları söyledi:

?"İlk düşen yavruyu kurtaramadık ama diğer iki yavruya gözümüz gibi bakıyoruz. Artık bize tamamen alıştılar. Anneleri çatılarda onlarla sesleşiyor ama aşağı inmiyor, biz de leyleklere 'annelik' yapıyoruz. Kahvemi alıp balkondan onları izliyorum, sanki kendi evimizde canlı belgesel seyrediyoruz.

AKŞAM YUVALARINA GİDİYORLAR, SABAH TEKRAR GELİYORLAR

2,5 ay önce dünyaya geldiler. Yere düştüler. Besledik, su verdik. Elektrik ekiplerini çağırdık, onlar yuvalarına koydu ama yine düştüler. Yaraları yoktu ama uçamıyorlardı. Birisi o, birisi bu çatıda. Birbirleriyle lak lak yapıyorlar, kendi dilleriyle konuşuyorlar ama annelerinin arkasına takılıp gitmiyorlar. Anneleri yuvaya da gitmiyor, buraya aşağı da inmiyor. Biz annelik yapıyoruz. Oraya su koyuyoruz, buraya su koyuyoruz. İlk gördüğüm zaman anneleri güzel beslemiyordu. Öyle içimden 'Siz aşağıda olsanız ben sizi daha güzel beslerim' demiştim espri olarak. Ama al işte, besliyorum şimdi. Başka şey dua etsem daha da güzel tutacakmışım ama maalesef... Alıştılar bize. Akşam oldu mu yuvalarına gidiyorlar ama sabah oldu mu da aşağı iniyorlar. Buradan da ileri gitmiyorlar. Evet bizi sahiplendiler. Ciğer sayesinde mi oldu bilmiyoruz. Biz aç kalmasınlar, yaşasınlar diye besledik ama şimdi buradan ayrılmıyorlar."

"SENEYE DÖNERLER Mİ ONU MERAK EDİYORUZ"

?Yaklaşan göç mevsimi öncesinde leyleklerin mahalleden ayrılıp ayrılmayacağını merak eden İbrahim Dalgıç ise Bursa'daki ünlü "Yaren Leylek"i hatırlattı. Leylekler seneye gelirler mi diye merak ettiklerini ifade eden İbrahim Dalgıç, ?"Göç vakti gelince gidecekler ama seneye geri dönerler mi, dönerlerse tanır mıyız bilmiyoruz ama onları tanımak isteriz. Bambaşka kıtalara gidip geri geldiklerinde kendi beslediğimiz leylekleri karşımızda görmek bize büyük bir mutluluk verecek" dedi.

Kaynak: ANKA

Hayvanlar, Yaşam, Yerel, Aydın, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dalgıç Çiftinin Leylek Anneliği - Son Dakika

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