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Dalmış Beauty, bıçak altına yatmadan estetik görünmenin yollarını açıkladı - Son Dakika

Dalmış Beauty, bıçak altına yatmadan estetik görünmenin yollarını açıkladı

14.01.2022 13:08
Dalmış Beauty, bıçak altına yatmadan estetik görünmenin yollarını açıkladı

Dalmış Beauty yetkilisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, bıçak altına yatmadan da estetik görünmenin mümkün olduğunu söyledi.

Dalmış Beauty yetkilisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, bıçak altına yatmadan da estetik görünmenin mümkün olduğunu söyledi.

Dalmış Beauty yetkilisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, estetik sektörünün son dönemlerde etkili bir düzeyde geliştiğini söyledi. Artık bıçak altına yatmadan da estetik görünmenin mümkün olduğunu ifade eden Dalmış, "Bıçak altına yatmak birçok estetik görünen kişinin tercih ettiği bir yoldur. Ancak bıçak altına yatmanın kişilere birçok olumsuz, riskli yönleri bulunmaktadır. Bıçak altına yatmadan kişiler uygulayacakları yöntemlerle estetik görünebilir. Estetik görünmenin en etkili yolu hiç şüphesiz spor yapmaktır. Kişiler spor yaparak vücutlarının estetik bir görünüme kavuşmalarını sağlayabilir. Ayrıca estetik görünmek için doğru ve dengeli beslenme de önemli bir faktördür. Estetik görünmenin en iyi yollarından birisi de kolajen takviyesidir. Yüzünüze yapacağınız kolajen takviyesi yüzünüzün sıklaşmasını sağlayarak daha estetik bir görünüm sağlayacaktır. Botoks işlemi de estetik görünüm için tercih edilen bir başka yo olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda aktif olarak tercih edilen yöntemlerden birisi de cilt yenileme yöntemi olan endopeel yöntemidir" dedi.

"Yağlı, şekerli yiyeceklerin tüketilmesi, estetiğin kaybedilmesine yol açar"

Kişilerin estetik görünümünü engelleyen birçok negatif faktörün bulunduğunu aktaran Dalmış, "Bunlardan elbette ki ilki dengesiz beslenmektir. Yağlı, şekerli yiyeceklerin tüketilmesi kişilerin estetikliğinin kaybetmesine yol açacaktır. Ayrıca hareketsizlik te estetik güzelliği engelleyen baş etmenlerden birisidir. Hareketsiz bir vücut zamanla karın yağlanmasına sebep olacaktır. Estetik görünmeyi etkileyen faktörlerden birisi de alkol ve sigara kullanımıdır. Bu iki zararlı faktör yüzünüzün kırışmasına sebep olmaktadır. Estetik görünmek için birçok profesyonel metot günümüz de aktif olarak bulunmaktadır. Bu metotlardan en yaygın olanı hiç şüphesiz ki botoks yöntemidir. Yüzdeki kırışıkların giderilmesin de bire bir etkili bir yöntemdir. Bir diğer metot işe endopeel yöntemidir. Endopeel yöntemiyle kişilerin ciltleri yenilenir. Kristal dolgu yöntemi de günümüz de tercih edilen yöntemlerin başın da gelmektedir. Son yıllarda adından sıklıkla söz ettiren yöntemlerden birisi de thermage yöntemidir. Cildi gererek sıkılaştırma da oldukça etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Lifting yöntemi de gene kişilerin tercih ettiği profesyonel metotlardan birisi olarak günümüz de yoğun ilgi görmektedir" diye konuştu. - ELAZIĞ

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Mehmet Sait, Estetik, Botoks, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dalmış Beauty, bıçak altına yatmadan estetik görünmenin yollarını açıkladı - Son Dakika


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