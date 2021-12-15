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Dalmış Beauty'den buz lazer epilasyonu önerisi - Son Dakika

Dalmış Beauty'den buz lazer epilasyonu önerisi

15.12.2021 12:33
Dalmış Beauty'den buz lazer epilasyonu önerisi

Dalmış Beauty yetkilisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, buz lazer epilasyonu ile kıllardan kurtulmanın çok basit olduğunu vurguladı.

Dalmış Beauty yetkilisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, buz lazer epilasyonu ile kıllardan kurtulmanın çok basit olduğunu vurguladı.

Kılın pek çok kadının muzdarip olduğu ve sonsuza kadar kurtulmak istediği bir sorun olduğunu belirten Dalmış, vücudunda aşırı kıl olan ve bu sorunla baş etmek isteyen tüm kadınlar çeşitli yöntemlere başvurduğunu söyledi. Kadınların ağda, jilet, epilasyon aleti ya da tüy dökücü kremler gibi daha pek çok yönteme başvurduğunu dile getiren Dalmış, bunların bile bazen olumlu sonuçlar vermeyebildiğini kaydetti. Bunun için lazer epilasyonun tercih edildiğini ifade eden Dalmış, "Sıradan epilasyonlar bazen vücudu yakabilir ya da çeşitli cilt hastalıklarına neden olabilir. Özellikle yanlış uygulamalar sonucunda pek çok kadın sıradan lazer epilasyonlarından şikayet eder olmuştur. Fakat buz lazer sıradan lazerden farklı bir yöntemdir. Buz lazer uygulaması ile kıllardan kurtulmanın çok kolay olduğunu söylüyor. Sağlıklı bir şekilde kıllarından kurtulmak, acısız ve kolay bir şekilde bu sorunla baş etmek isteyen kadınların tercihi olan buz lazer yöntemi oldukça beğenilmektedir. Buz lazer kadınların hatta erkeklerin bile kıllardan kurtulmak istediği için başvurduğu bir yöntemdir. Buz lazer kademeli olarak ısı uygulamasının ardından soğuk uygulamasıyla kıl köklerinin inceltilmesi yöntemidir. Cilde herhangi bir zararı olmayan bu yöntem acısız ve zahmetsizdir. Kıl köklerinin zayıflayarak zamanla incelmesi ve giderek yok olmasına neden olan buz lazer, derinin katmanına hiçbir zarar vermez. Sıradan lazerde olduğu gibi yanıklara neden olmayan bir yöntem olduğu söylenebilir. Vücudun ve kılın durumuna göre uygun bir ısı uygulandıktan sonra buz ile cilt soğutulmaktadır. Herhangi bir zararı olmayan bu yöntem ile keyifli bir şekilde kıllardan kurtulabilirsiniz. Deri yanıklarına, cilt lekelerine ya da tahrişlere neden olmayan buz lazer uygulaması oldukça güvenilir ve sağlıklıdır. Kıllardan kurtulmak için buz lazer uygulaması etkili sonuçlar ortaya koyuyor" dedi. - ELAZIĞ

Dalmış Beauty'den buz lazer epilasyonu önerisi

Mehmet Sait, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dalmış Beauty'den buz lazer epilasyonu önerisi - Son Dakika


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