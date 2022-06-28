Damada düğünde "acı kaybımız" şakası - Son Dakika
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Damada düğünde "acı kaybımız" şakası

28.06.2022 09:51
Damada düğünde "acı kaybımız" şakası

Kahramanmaraş'ta bir düğünde damada, 'Acı kaybımız' yazılı çelenkle şaka yapıldıElazığ'da bir düğünde 'Acı kaybımız' yazılı çelenkle şaka yapılmış ve görüntüler sosyal medyada viral olmuştu.

Kahramanmaraş'ta bir düğünde damada, 'Acı kaybımız' yazılı çelenkle şaka yapıldı

Elazığ'da bir düğünde 'Acı kaybımız' yazılı çelenkle şaka yapılmış ve görüntüler sosyal medyada viral olmuştu. Aynı şaka bu sefer Kahramanmaraş'ta bir damada yapıldı. Hazırlık aşaması 1 hafta süren şaka salona katılanlara unutulmaz bir an yaşattı. Damadın arkadaşları şakanın gerçekçi olması için yakalarına küçük resim ve siyah güneş gözlüğü takarak salona girip çifte unutulmaz bir düğün sürprizi yaptı.

Damat Ahmet Boz (25) ise şaka sonrası yaptığı açıklamada, "Düğünlerde arkadaşlarımın yanına gelirken onlara her zaman, önlük, bulaşık deterjanı filan hediye ederdim. Onlar da benden intikam almak için böyle bir şaka yapmışlar. Şaka sonrası çok ter attım. Heyecanlandım. Strese girdim ama eğlenceli oldu düğünüm. Hepsine teşekkür ederim" dedi

Damadın ağabeyi ve şakanın organizesini yapan Emre Boz ise, "Bu kardeşimiz bizim düğünlerimize bulaşık deterjanı, bulaşık önlüğü gibi hediyeler takdim ediyordu. Biz de intikam almak için ona böyle bir cenaze töreni havasında, acı kaybımız diyerek bir organizasyon düzenledik. Hazırlık sürecimiz ortalama 1 hafta sürdü. Çok eğlenceli oldu" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Damada düğünde 'acı kaybımız' şakası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Damada düğünde "acı kaybımız" şakası - Son Dakika
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