Damat Motosikletle Şaşırttı

Burdur'un Bucak ilçesinde dünyaevine giren damada amcası tarafından hediye edilen motosiklet, düğün gecesinin en dikkat çeken anı oldu.

Burdur'un Bucak ilçesinde gerçekleştirilen düğün töreninde damat Mehmet Ali Sayın'a, amcası Ahmet Sayın tarafından kırmızı renkli motosiklet hediye edildi. Düğün eğlencesinin devam ettiği sırada yapılan sürpriz hediye takdimi salonda büyük alkış alırken, davetliler de motosiklete yoğun ilgi gösterdi. Kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında şaşırma ve mutluluk yaşayan damat Mehmet Ali Sayın, amcasına teşekkür etti. O anlar ise davetlilerin cep telefonu kameralarına da yansıdı. - BURDUR