Damatlık Ayakkabı Satışları Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Damatlık Ayakkabı Satışları Düşüşte

Damatlık Ayakkabı Satışları Düşüşte

Eskişehir'de düğün sezonunun devam etmesine rağmen damatlık ayakkabı satışlarının azaldığı belirtildi. Esnaf, çiftlerin masraftan kaçındığını ve geçtiğimiz yıllara göre satışların düşük olduğunu dile getirdi.

29.08.2024 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de ayakkabı esnafı Yakup Güçlü, düğün sezonunun devam etmesine rağmen damatlık ayakkabı satışlarının artmadığını dile getirdi.

Düğün sezonunun başlaması ile birlikte gelin ve damat adayları bütçelerine uygun alışverişlerini gerçekleştirirken, esnaf bu sene satışlarının az olduğunu dile getirdi. Esnaf Yakup Güçlü, çiftlerin masraftan kaçındığını, geçtiğimiz yıllarda satışlarının daha iyi olduğunu belirtti. Sade ve rugan modellerin diğer modellere kıyasla daha çok tercih edildiğini belirten Güçlü, "Genelde gençler spor ve klasik ayakkabıları tercih ediyorlar. Satışların masraflardan dolayı azaldığını söyleyebilirim. Geçtiğimiz sene satışlarımız daha güzel gidiyordu. Erkekler neredeyse her zaman siyah ayakkabı tercih ediyor. Nadirde olsa kahverengi satışlarımız oluyor. Damat adayları en çok siyah rugan ayakkabı tercih ediyor. En az tercih edilen ayakkabı ise klasik modellerden sivri burun olanlar. Sanırım modası geçti. Biz genelde müşterilerimize ayak sağlığı için deri ayakkabı öneriyoruz. Fiyat aralığımız ise 690 lira ila 7 bin 500 lira arasında değişiyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Damatlık, Ekonomi, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Damatlık Ayakkabı Satışları Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 8 gündür haber alınamayan Narin’le ilgili sıcak gelişme Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı
12:06 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var
17:34 Bunu kimse bilmiyordu Ferdi Kadıoğlu’nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı Bunu kimse bilmiyordu! Ferdi Kadıoğlu'nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı
17:27 Hem konuştu hem ağladı Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti Hem konuştu hem ağladı! Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti
16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:47 Çekler yıllar sonra bir ilki başardı Ülke puanımız alarm veriyor Çekler yıllar sonra bir ilki başardı! Ülke puanımız alarm veriyor
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i kabul etti
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
16:27 Şarkıcı Ümit Yaşar yıllar sonra anlattı: Askerde gözümde silah patladı, tedavi masraflarımı Seda Sayan karşıladı Şarkıcı Ümit Yaşar yıllar sonra anlattı: Askerde gözümde silah patladı, tedavi masraflarımı Seda Sayan karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 12:52:37. #1.11#
SON DAKİKA: Damatlık Ayakkabı Satışları Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement