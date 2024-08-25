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Damdan düşen kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

ADANA - Adana'da iki katlı evin damından marketin sundurmasına düşen kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Tatlıses Caddesindeki iki katlı evin damına çıkan Yıldız Naynal, başının dönmesi soncu marketin sundurmasına düştü. Kadının düştüğünü gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler marketin sundurmasına çıkamayınca Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle sundurmaya çıkıp yaralı kadını olduğu yerden aldı. Yaralı kadın ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.