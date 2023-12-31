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Danimarka Kraliçesi Margrethe II, tahttan çekildiğini açıkladı - Son Dakika
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Danimarka Kraliçesi Margrethe II, tahttan çekildiğini açıkladı

Danimarka Kraliçesi Margrethe II, 52 yıl sonra tahttan çekildiğini açıkladı. Tahtı en büyük oğlu Veliaht Prens Frederik'e bırakacağını duyuran Margrethe II, 14 Ocak 2024'te görevi devredeceğini belirtti. Margrethe II, 1952 yılından bu yana Danimarka tarihinin en uzun süre görev yapan hükümdarı olarak biliniyor.

Danimarka Kraliçesi Margrethe II, tahttan çekildiğini açıkladı
31.12.2023 - 21:12,
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Danimarka'da 52 yıldır tahta bulunan Kraliçe Margrethe II, tahttan çekildiğini açıkladı.

Danimarka Kraliçesi Margrethe II, gerçekleştirdiği yeni yıl konuşmasını sürpriz bir şekilde sonlandırdı. 52 yıldır tahtta bulunan Kraliçe Margrethe II, tahtı en büyük oğlu Veliaht Prens Frederik'e bıraktığını açıkladı. Tahta çıkışının 52. yıl dönümü olan 14 Ocak'ta tahtın yeni sahibinin görevi devralacağını kaydeden 83 yaşındaki Margrethe II, "Şimdi doğru zaman olduğuna karar verdim. 14 Ocak 2024 tarihinde Danimarka kraliçeliğinden istifa edeceğim. Tahtı oğlum Veliaht Prens Frederik'e bırakıyorum" dedi.

Margrethe II, 1952 yılında babası Kral IX Frederik'in ölümünün ardından tahta geçerek, Danimarka tarihinin en uzun süre görev yapan hükümdarı oldu. - KOPENHAG

Kaynak: İHA
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